Barcelona passa a fase 1 i les Terres de l'Ebre, Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran, a la 2

El ministeri de Sanitat ha acceptat les peticions de la Generalitat i Barcelona i àrea metropolitana passaran dilluns que ve a la fase 1 i les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran, a la 2. El Govern va sol·licitar que els territoris en fase 1 des de fa dues setmanes avancessin i que els territoris que van quedar pendents divendres –Barcelona i àrea metropolitana nord i sud– i continuaven a 0 amb mesures de relaxació, passessin a la 1. El ministeri va autoritzar la setmana passada que Lleida, Girona, Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf passessin a la fase 1.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va agrair durant la seva intervenció posterior al Consell de Ministres Extraordinari la tasca de les comunitats autònomes: «No només estem sortint d'aquesta situació, sinó que n'estem sortint més forts».

Illa va tornar a apel·lar a la responsabilitat individual per continuar seguint els criteris sanitaris en aquesta fase «complexa». «Cada pas que donem ha de ser un pas segur», va insistir.

El 53% dels espanyols estarà a partir de dilluns en fase 1 del pla de desescalada per recuperar l'activitat del país, amb la incorporació de la Comunitat de Madrid, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de totes les províncies de Castella i Lleó. A més, continuaran en fase 1 la Comunitat Valenciana, diverses zones sanitàries catalanes –entre les quals hi ha la de Girona–, les províncies andaluses de Màlaga i Granada i les de Toledo, Ciudad Real i Albacete, a Castella-la Manxa, que tot just fa una setmana que van entrar en fase 1.

En canvi, 11 comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla, entraran ja de forma sencera en fase 2, mentre que també ho faran algunes províncies o regions sanitàries concretes d'alguns territoris, com en el cas de Catalunya. Això suposarà que 22 milions de persones de tot l'estat entrin en aquesta fase avançada. Ho va anunciar ahir el Ministeri de Sanitat després d'estudiar les propostes de les comunitats.

El mateix ha passat amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que a partir de dilluns també passarà de la fase 0 a la 1, i totes les províncies de Castella i Lleó, on ja hi havia força zones sanitàries en fase 1. A partir d'ara, les decisions sobre l'avanç o no de Castella i Lleó es prendran per províncies i no pas per àrees de salut.

Però de la resta del país que ja estava en fase 1 no tothom passarà a la següent etapa de desconfinament. Per exemple, la Comunitat Valenciana ha decidit continuar en la mateixa fase 1 després d'haver registrat un lleuger repunt de contagis al llarg de la última setmana. També continuaran en fase 1 les comunitats i les províncies que s'hi han incorporat més tard.