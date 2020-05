Les funeràries reporten 34 nous morts per covid-19 a Catalunya i hi ha 757 nous positius testats

Les funeràries catalanes han reportat 34 nous morts per covid-19 en les darreres 24 hores, xifra que representa un descens de nou víctimes respecte al darrer balanç, segons el Departament de Salut. Fins ara, 11.800 persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia. A banda, s'han registrat 757 nous casos positius testats, 21 menys que ahir, mentre que la xifra total de confirmats s'eleva a 64.794, la de sospitosos a 221.156 (+4.887) i la de confirmats i positius junts a 285.950, 5.644 més. Les víctimes de la covid-19 mortes en hospitals han crescut en 18 persones, fins a les 6.589; en residència una més, fins a les 3.918 i en domicili dues més, fins a les 774. El nombre d'ingressats greus és de 214, 20 menys que ahir.

A les residències de gent gran, s'han classificat 13.660 persones han estat classificades com a positius de coronavirus, xifra que representa un increment de 214 afectats més que en la darrera notificació, fa 24 hores, mentre que 36.370 són casos sospitosos, 210 més que ahir. En total entre confirmats i sospitosos (determinats per professionals facultatius però sense fer la prova) superen els 50.000, concretament 50.030, és a dir, 424 més.

D'altra banda, hi ha un total de 2.775 professionals que treballen en residències aïllats que estan sota sospita o confirmats, 117 menys que fa 24 hores; mentre que el nombre d'altes hospitalàries ha pujat en 383 persones i ja són 36.962.

Per territoris, a Barcelona ciutat han mort 3.872 persones per coronavirus entre confirmats i sospitosos des de l'inici de la pandèmia, dels quals 2.266 en un hospital, 1.288 en una residència, 276 en un domicili i 42 consten com a no classificats. A la zona metropolitana nord, han estat 2.744, dels quals 1.521 en un centre hospitalari o sociosanitari, 951 en residències, 140 en domicilis i 132 no estan classificats; mentre que en la zona metropolitana sud han perdut la vida 2.286 persones, de les quals 1.378 en hospitals o sociosanitaris, 764 en residències, 94 en domicilis i 50 no estan classificats.

A la Catalunya Central, ha mort 1.495 persones les que han perdut la vida, de les quals 692 en hospitals o sociosanitaris, 502 en residències, 114 en domicilis i 187 no estan classificats; a les comarques de Girona s'han registrat 750 víctimes, de les quals 327 han mort a l'hospital o en un centre sociosanitari, 227 en residències, 121 en domicilis i 75 consten com a no classificats. Pel que fa al Camp de Tarragona, són 373 morts, dels quals 238 en hospitals o centres sociosanitaris, 114 en residències, 11 en domicilis i 10 no estan classificats.

A les comarques de Ponent, s'han registrat 199 víctimes, dels quals 124 han mort en un hospital o en un centre sociosanitari, 56 en residències, 7 en domicilis i 12 consten com a no classificats; a les Terres de l'Ebre han estat 42 les víctimes, de les quals 23 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 7 en residències, 9 en domicilis i 3 no estan classificats. Per últim, a l'Alt Pirineu i Aran, han mort 13 persones, 7 en residències, dies en domicilis i en 8 no s'especifica.

D'altra banda, en total, Barcelona ciutat té 3.355 casos confirmats en residències i 8.543 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord, són 3.324 confirmats i 9.656 sospitosos, mentre que a la regió metropolitana sud, 2.661 confirmats i 6.282 sospitosos. A les residències de la Catalunya Central, hi ha 1.613 positius confirmats i 3.856 sospitosos, mentre que a la demarcació de Girona també hi ha 1.613 confirmats però 4.085 sospitosos. Al Camp de Tarragona, hi ha 461 confirmats i 1.847 sospitosos a les residències i a les de Ponent hi ha 480 confirmats i 930 sospitosos. A les Terres de l'Ebre hi ha, hi ha 16 confirmats i 769 sospitosos i a l'Alt Pirineu i Aran hi ha 78 confirmats i 390 sospitosos.