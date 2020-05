El govern espanyol calcula que s'han fet 405.765 proves PCR a Catalunya des de l'inici de la pandèmia

El govern espanyol calcula que a Catalunya s'han fet 405.765 proves PCR des de l'inici de la pandèmia, cosa que suposa una taxa de 53,3 PCR per cada 1.000 habitants. De fet, segons les dades difoses pel Ministeri de Sanitat, Catalunya és el segon territori de l'Estat on s'han fet més tests PCR, només per darrere de la Comunitat de Madrid, que n'ha fet 464.212. En total, l'executiu espanyol calcula que s'han fet 2.221.497 PCR a tot l'Estat, 47,2 PCR per cada 1.000 habitants. Paral·lelament a aquestes proves diagnòstiques, els territoris de l'Estat també han fet 1.335.070 tests ràpids d'anticossos.

En el cas de Catalunya han estat 24.478 fins al 21 de maig. La taxa d'aquestes proves a Catalunya és de 3,2 proves per cada 1.000 habitants. És la més baixa de tot l'Estat, mentre que la taxa espanyola és de 28,3.

Segons el govern espanyol, a Catalunya hi ha hagut un increment percentual del 18% en els PCR fets respecte la setmana anterior, mentre que en el cas dels tests ràpids ha estat del 23%.

En total, a l'Estat s'han fet 3.556.567 proves diagnòstiques de coronavirus, de les que 518.727 han estat durant l'última setmana.