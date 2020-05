El govern espanyol obrirà corredors "segurs" entre territoris en fase 3 a partir de el 22 de juny

El govern de l'Estat preveu crear corredors "segurs" entre territoris que es trobin en la fase 3 de la desescalada a partir del 22 de juny. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu espanyol i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, en una entrevista a 'El Periòdico'. Així mateix, ha assenyalat que les zones que en les properes setmanes "assoleixin la nova normalitat" podran començar a acollir turistes. Aquestes declaracions coincideixen amb l'anunci que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha fet aquest diumenge, en què ha assegurat

que els primers visitants estrangers podran entrar a l'Estat a principis del proper mes de juliol.

Teresa Ribera ha detallat que els "corredors segurs" són territoris "amb un nivell de seguretat i probabilitat estadística de contagi equivalent tant en l'origen com en la destinació". Ha apuntat que permetran connectar aquelles zones que dues setmanes després d'haver iniciat la fase 3 de la desescalada es trobin en una situació estable.

"Podem imaginar perfectament que un ciutadà de Badajoz pugui anar a passar uns dies a Huelva, però potser els de Madrid no podran", ha comentat. Segons Ribera aquest esquema podria reproduir-se també a nivell europeu, per la qual cosa indica que" si tot va bé" a partir del 22 de juny pugui "activar-se" l'arribada de turistes estrangers "en base a corredors segurs".

La ministra reconeix que fins que no aparegui una vacuna o un tractament no podran donar-se comportaments 100% segurs, però confia que els ciutadans puguin adaptar-se a la nova normalitat "adoptant certes cauteles" per "mantenir el virus a ratlla". Entre d'altres recomanacions, comenta que molt probablement caldrà seguir respectant la distància física entre persones i insistir en la necessitat de netejar-se les mans sovint.

Ribera ha indicat que en sectors com el de l'hosteleria o en llocs com les platges, "caldrà establir limitacions a través de la llei de Sanitat o normatives autonòmiques", perquè en la nova normalitat ja no estarà vigent l'estat d'alarma.

Pel que fa al disseny de les fases i els temps de la seva execució, ha dit que "el govern espanyol ha fet una aposta decidida per la salut dels ciutadans a l'hora de ponderar els diferents béns en joc, amb la convicció, a més, que la recuperació de la seguretat sanitària afavoreix que la recuperació econòmica es produeixi". En aquesta línia aclareix que tot i que el pla de desescalada espanyol pot semblar més lent que el d'altres països, a la llarga "dona seguretat i rapidesa".

Així, destaca que en altres països on han anat una mica més ràpid "estan tenint rebrots, que generen també dubtes en els inversors, entre els consumidors i fins i tot entre els turistes, que són una referència important per l'economia espanyola", subratlla.

Per altra banda, la vicepresidenta espanyola, s'ha referit a la reacció que els governs de Madrid i Catalunya han tingut respecte el pla de desescalada. Diu que és "curiós" que hagi estat tan diferent.

"Hi ha hagut una actitud de prudència per part de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. A Madrid, després d'una evolució força raonable, en línia amb tots els altres, hi va haver un trencament inesperat. Recordem que al matí van dir que no estaven per passar i després de parlar amb empresaris van decidir que obrien tot i no prestaven atenció a la seguretat sanitària, amb els professionals en contra. És un plantejament poc sòlid", comenta. Des del seu punt de vista "la manera de resoldre aquest assumpte és reforçar el que s'ha de reforçar, no entestar-se en no veure la realitat".

Riberta també ha aclarit que la seva participació en el pla de desescalada es va decidir pel volum de treball que tenia el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Així, apunta que progressivament seguirà treballant amb ell en el desconfinamient i anirà recuperant la seva pròpia agenda.