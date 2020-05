Sánchez anuncia que hi haurà temporada turística estival

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que hi haurà temporada turística aquest estiu, per la qual cosa ha fet una crida a l'espanyols i als turistes estrangers a planejar les seves vacances, amb l'objectiu de reactivar el sector turístic, un dels més colpejats per la crisi.

Així ho ha avançat Sánchez en una roda de premsa des de Moncloa, en la qual també ha assegurat que el Govern reprendrà a partir de juliol l'entrada de turistes estrangers a Espanya "en condicions de seguretat".

"Hi haurà temporada turística aquest estiu, amb el propòsit de reactivar el turisme nacional, per la qual cosa convido a tots els establiments, bars, restaurants i totes les destinacions turístiques del país a reprendre la seva activitat", ha afirmat el president.

Sánchez ha apel·lat al "paper fonamental" que juguen l'hostaleria i el turisme en el conjunt de l'economia del país, a la seva contribució en la creació d'ocupació i "al seu prestigi nacional i internacional indubtable".

Per això, ha garantit que hi haurà temporada turística aquest estiu i que totes les destinacions turístiques del país podran reprendre la seva activitat "en els pròxims dies" per a començar a acollir als espanyols que estiguin llestos per a gaudir de les seves vacances.



Un bon any per conèixer el nostre gran país

En concret, Sánchez ha fixat en "finals de juny" la data en la qual els turistes nacionals podran recuperar les seves vacances, per la qual cosa ha animat als ciutadans al fet que comencin ja a planificar-les.

El president ha assegurat que a mitjan juny alguns territoris ja podran recuperar aquest tipus de turisme, amb l'objectiu que al juliol ja pugui haver-hi una "programació estival" en tot el país.

En aquest sentit, s'ha referit a anar a la muntanya, a la platja o visitar monuments històrics, i ha animat a la població a "aprofitar els grans avantatges que té el país en turisme, sent aquest un bon any per a conèixer el nostre gran país".



Seguretat i sostenibilitat

Respecte al turisme estranger, el president ha anunciat que Espanya reprendrà l'entrada de turistes internacionals a partir de juliol, encara que no ha especificat una data concreta, però ha assenyalat que aquesta es realitzarà sempre en "condicions de seguretat".

"Espanya necessita turisme i seguretat en origen i destinació, per la qual cosa garantirem que els turistes no corrin cap risc ni el portin al nostre país", ha declarat el president, citant que basarà el seu pla de represa del turisme en dos segells principals, el de la seguretat i el de la sostenibilitat.

Sobre aquest assumpte, ha avançat que "en els pròxims dies" els responsables dels ministeris d'Indústria, Comerç i Turisme i Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, aniran concretant, en col·laboració amb les comunitats autònomes, totes les qüestions relatives a l'entrada de turistes estrangers.

D'altra banda, Sánchez ha assenyalat que el sector turístic ha estat "el més beneficiat" per les polítiques d'ajuda posades en marxa pel Govern, en haver formalitzat fins a 82.324 operacions en línies d'avals de l'Institut Oficial de Crèdit (ICO).

A aquest pla s'han acollit prop de 69.000 empreses del sector que han rebut gairebé 6.500 milions d'euros. A més, hi ha hagut 259.000 autònoms beneficiats i prop d'un milió de treballadors acollits als Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE).