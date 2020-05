Uns 500 vehicles participen a Barcelona en la caravana de Vox

Uns 500 vehicles, segons la Guàrdia Urbana, es van sumar a la caravana contra el govern de l'Estat que Vox va convocat ahir a Barcelona i a diferents ciutats de l'Estat, la més massiva a Sevilla. Els participants es van concentrar a la plaça Francesc Macià i es van desplaçant fins a la delegació de Govern espanyol fent sonar els clàxons i entonant càntics per exigir la dimissió de Pedro Sánchez i els seus ministres. A Madrid, la manifestació (uns 6.000 cotxes, segons la Delegació del Govern) va col·lapsar el centre sense respectar la distància de seguretat entre la gent que s'hi va sumar a peu a la marxa. Dirigents de Ciudadanos van censurar unes declaracions de portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, just abans de l'inici a Madrid comparant l'ambient festiu: «És com si haguéssim guanyat la copa del món»