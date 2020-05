«Estem agraïts als ajuntaments que han sigut valents per voler obrir amb el 100% de parades»

«Estem agraïts i fem un reconeixement als ajuntaments que han sigut valents per voler obrir amb el 100% de les parades». Així ho assegurava a Regió7 Albert Tallant, representant al Berguedà de l'Associació de Marxants i un dels venedors veterans del mercat setmanal de Berga, ja que regenta una parada de roba que ja duien els seus pares.

«Hi hagut algun ajuntament que per mandra, per deixadesa o per por o perquè no tenien el mercat ni ben organitzat ni ben controlat» que no han fet aquesta aposta de fer possible que tornessin als mercats setmanal les parades de productes no essencials. Tallant va explicar a aquest diari que el primer mercat on ha anat ha estat el de Solsona i ahir, al de Berga. «Hem d'agrair als ajuntaments d'aquestes dos municipis la voluntat política envers els marxants», declarava. «Estem contents perquè allò més fàcil era escudar-se en les lleis. Han sigut valents, han agafat el toro per les banyes i gràcies a ells hi haurà moltes famílies que es veuran recompensades i podran alimentar els seus fills», va assegurar Tallant. «Aquesta és una crisi molt forta. Nosaltres som el sector més baix del comerç i hi ha gent que viu molt precàriament», va reblar.

Per la seva banda, Núria Carbó va tornar al mercat setmanal de Berga. Té una parada de roba que no obria des del març. Ahir estava satisfeta per poder tornar a treballar d'ençà de l'eclosió de la Covid-19. És de Barcelona i fa quinze anys que té parada a Berga. Ahir tenia ofertes de 4 calces per 5 euros, entre d'altres. «Hem mantingut els preus», va explicar.