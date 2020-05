Berga augmenta el batec del seu mercat

El mercat setmanal de Berga ha fet un pas més cap a la normalitat. Des del març que al mercat de la capital berguedana no s'hi podia comprar altra cosa que no fossin productes d'alimentació. Ahir, un dels pocs mercats de la Catalunya Central que no ha tancat per la pandèmia va obrir amb unes quaranta parades de les 70 que sol tenir habitualment. L'Ajuntament espera obrir amb el 100% dels paradistes el darrer dissabte de maig, segons ha explicat a Regió7 la regidora de Comerç i Consum, Roser Rifà

Per poder augmentar el nombre de parades i alhora complir la normativa, el consistori va delimitar l'accés a l'espai amb cintes de plàstic i va crear dues grans zones de venda amb cinc accessos controlats per garantir la limitació de l'aforament. En teoria, a l'espai firal, que és obert, hi caben un miler de persones i ahir hi havia d'haver un terç de la seva capacitat. Des de la plaça Viladomat fins més avall de les fonts, on hi havia l'àrea de les parades de roba i parament de la llar. En aquest sector hi havia tres accessos controlats per personal municipal i de Protecció Civil de Cercs, on es dispensava gel desinfectant obligatori per accedir-hi. La segona gran àrea anava des de l'alçada de la plaça de cal Carreras fins a l'ambulatori. En aquest àmbit hi havia dos accessos més i va ser aquí on hi va haver més moviment de gent i on es van gastar més ampolles de gel. La raó és que s'hi concentraven les parades de la fruita i verdura i van tenir una gran afluència de compradors. Una imatge molt diferent de la que hi havia a principi d'abril, quan el mercat es va quedar amb només 5 parades.

El dispositiu muntat pel consistori berguedà per complir la normativa de distància entre les parades i la dispensació de gel desinfectant es va completar amb la vigilància de patrulles de la Policia Local així com dels Mossos d'Esquadra.

La regidora Rifà va explicar que el consistori va repartir a tots els paradistes una ampolla d'1 litre de gel hidroalcohòlic i una guia amb el protocol d'higiene i profilaxi anticoronavirus. Rifà va destacar que el fet que el mercat de Berga sigui a l'aire lliure i disposi de molt d'espai facilita complir les mesures sanitàries i de seguretat vigents. Es va deixar una distància de tres metres entre parada i parada i es van fer unes marques amb guix a terra (en el cas de les parades de roba) perquè els clients sabessin on s'havien de posar. A les de fruita i verdura hi havia tanques d'obra i cintes per delimitar l'accés dels clients.