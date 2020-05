El comerç del Guimerà aplaudeix l'ampliació de l'espai per a vianants

Els vianants del carrer Guimerà de Manresa, el principal eix comercial de la ciutat, tenien més espai per passejar. L'Ajuntament ha decidir suprimir places de zona blava perquè els qui s'hi passegen tinguin més espai i així poder guardar les distàncies de seguretat sanitària amb més facilitat. Una iniciativa que els botigues aplaudien.

Unes línies de color groc a l'asfalt indicaven quin és l'espai que ha han guanyat els vianants. A part, unes torretes ajudaven a delimitar aquest espai. A llarg del dia, s'hi veia gent passejant per les franges de color groc, tot i que hi havia estones que poca gent trepitjava la zona ampliada del Guimerà i els vianants anaven, només, per la vorera.

«Quan els vianants veuen que algú passeja per la zona de color groc, més persones l'imiten i també continuen el recorregut pel nou espai reservat destinat al passeig», explicava ahir la presidenta de l'Associació Comerciants del Carrer Guimerà, Neus Uró. La representants dels botiguers deia que «hi ha unanimitat a assenyalar que es tracta d'una bona iniciativa». Ahir, força gent comprava a les botigues del centre.