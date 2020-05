La Crida avisa que si no s'accepta el permís laboral a Jordi Sànchez «se'l condemna a una persecució ideològica»

La Crida Nacional per la República ha advertit que la negativa de la Junta de Tractament a acceptar el permís laboral de Jordi Sànchez, que proposava treballar a la mateixa organització, "el condemna a una persecució ideològica". En un comunicat, l'associació presidida per Sànchez ha assegurat que aquesta decisió "reforça la injustícia de la sentència del Suprem" i ha emplaçat la Junta a què "al més aviat possible hi hagi una qualificació favorable" que li permeti treballar-hi. "Jordi Sànchez té dret a treballar en la defesa de les seves idees des de l'activisme social, desvinculat de les institucions i organismes públics en l'aplicació del 100.2 del Reglament penitenciari, com fan la resta dels seus companys i companyes presos", remarquen.

A més, la Crida recorda que l'ordenament jurídic "permet la lliure defesa de les idees de la ciutadania a través d'organitzacions polítiques i associacions cíviques" i insisteix que la defensa de la independència "és un dret reconegut".

L'organització, a més, dona suport al comunicat de Sànchez fet públic aquest diumenge, on avisa que "la naturalesa sociopolítica de la Crida no pot ser la causa de la negativa de la Junta de Tractament ni tampoc ho pot ser la defensa de la independència que dona personalitat a l'entitat; si fossin aquestes les motivacions, s'estaria imposant una inhabilitació extrajudicial i una condemna complementària". "Ens preocupa la forma i sobretot el fons", conclouen.

Al comunicat, també insisteixen que la sentència del Suprem és "injusta, venjativa i absolutament desproporcionada" i remarquen que l'activisme de Sànchez "ha estat considerat un dret legítim, fora de cap penalització jurídica," per Amnistia Internacional.

El polític pres per l'1-O va demanar poder tenir un permís per treballar a la Crida. El dijous, el Departament va difondre que avalava la sortida de la presó cinc dies a la setmana 12 hores diàries per fer l'activitat laboral i de voluntariat però Sánchez ha dit aquest diumenge que després se'l va informar que no s'havia tramitat la sol·licitud d'oferta laboral i donaven tràmit a la possibilitat de tres hores diàries tres dies a la setmana per fer voluntariat.

El Departament ha lamentat "l'error" en la comunicació. A més, han explicat que la Junta de Tractament no va avalar la proposta des d'un primer moment perquè "no s'ajustava a les condicions establertes al Programa Individual de Tractament", que "no contempla la possibilitat de desenvolupar una activitat laboral vinculada a l'activisme social o polític". Tot i això, el Departament ha elevat l'acord al jutjat de vigilància penitenciària, que és qui té "l'última paraula".