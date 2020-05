Dues morts per Covid-19 als hospitals de Manresa eleven les defuncions a 233

Les defuncions que registren els hospitals de Manresa posen en evidència que els efectes de la pandèmia encara es noten a la Catalunya Central. Dos pacients més van morir ahir als centres sanitaris de la capital del Bages, xifra que eleva fins a 233 el nombre de malalts que han perdut la vida a la ciutat des de l'inici de la crisi sanitària. L'Hospital de Sant Andreu va registrar un mort més per Covid-19, i ja en suma 63. Per la seva banda, Althaia (la fundació integrada per l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari) en va comptabilitzar un altre, dada que incrementa fins a 170 el nombre de morts.

La darrera defunció va fer que a l'Hospital de Sant Andreu tingués ahir un total de 19 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament, un menys que el dia anterior. I és que cap pacient va rebre l'alta a domicili. A part, no hi va ingressar ningú infectat pel virus. D'altra banda, ahir hi havia dos treballadors del centre manresà sospitosos d'estar infectats que eren a casa de manera preventiva pendents de les resultats del test, i així saber si són positius.

Althaia mantenia el mateix nombre d'ingressats afectats pel coronavirus que el dia anterior, quatre, i ahir, amb els set pacients que van ser donats d'alta, el còmput total de malalts que han superat la Covid-19 era de 996 als centres de la fundació sanitària de la ciutat.

Pel que fa a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, el centre no va facilitar dades perquè els seus responsables han decidit no fer públic a partir d'ara el balanç diari. En la darrera nota de premsa, difosa fa dos dies, especificaven que a partir d'ara només faran públic el recompte els divendres. Al darrer balanç, de divendres, s'indicava que el nombre de víctimes mortals des de l'inici de la crisi sanitària és de 42.

A l'Hospital de Cerdanya, ahir no hi havia cap pacient ingressat amb Covid-19 ni cap cas pendent de diagnòstic. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 48 positius, dels quals 36 han ingressat al centre sanitari de la capital comarcal. Hi ha hagut 5 trasllats a centres catalans i 1 a un de francès. Per altra banda, 31 pacients han rebut l'alta i són al seu domicili. Des de l'inici de la pandèmia, s' ha registrat un mort a l'hospital cerdà. Personal de l'Ajuntament de Puigcerdà lliurarà mascaretes avui a tots els ciutadans de dos quarts de 10 del matí a les 2 del migdia a la carpa ubicada a la plaça de Santa Maria. Una mateixa persona podrà recollir les mascaretes de tota la unitat familiar.



34 defuncions a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 34 nous morts per Covid-19 en el balanç diari, xifra que representa un descens de nou víctimes respecte al darrer recompte, segons el departament de Salut. Fins ara, 11.800 persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia. A banda, es van registrar 757 nous casos positius testats, 21 menys que divendres, mentre que la xifra total de confirmats es va elevar a 64.794, la de sospitosos a 221.156 (4.887 més) i la de confirmats i positius junts a 285.950, 5.644 més. Les víctimes de la Covid-19 mortes en hospitals han crescut en 18 persones, fins a les 6.589; en residència una més, fins a les 3.918 i en domicili dues més, fins a les 774. El nombre d'ingressats greus era de 214, 20 menys que divendres. A més, 7.775 professionals en residències estan aïllats, per sospita o confirmats.

Pel que fa les dades per territoris facilitades pel departament de Salut, en el comunicat fet públic ahir constava que a la demarcació de la Catalunya Central un total de 1.495 persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia, de les quals 692 en hospitals o centres sociosanitaris, 502 en residències, 114 en domicilis i 187 no estan classificats.

Les dades facilitades per la Generalitat no acaben de correspondre amb les del recompte fet pel ministeri de Sanitat. Les xifres del Govern central indiquen que al conjunt de l'Estat espanyol ahir hi va haer 48 morts per coronavirus, 8 menys que divendres (56) i 361 nous positius confirmats per PCR, 85 menys que el dia anterior (344). El ministeri assenyala que hi pot haver desajustos respecte de recomptes anteriors perquè les comunitats estan «depurant» les seves xifres. Així, en comparació amb les dades de divendres hi ha hagut 466 nous contagis i 50 morts. Pel que fa a Catalunya, registra 92 positius i 7 defuncions, en les dades del ministeri. Segons el Govern espanyol, Espanya és el tercer país d'Europa amb més casos confirmats, darrere de Rússia (335.882) i el Regne Unit (254.195). L'increment de casos diaris a l'Estat és del 0,15%.