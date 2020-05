La mobilitat entre regions sanitàries haurà d'esperar

El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha recordat que la mobilitat continua restringida entre les regions sanitàries. "La mobilitat d'oci i comerç entre regions no estarà permesa fins a la fase 3", ha avisat Delgado aquest diumenge als micròfons de Catalunya Ràdio. El sotsdirector de Protecció Civil ha reconegut que això dificulta el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, dividida actualment en tres regions sanitàries. "El que cal prioritzar és el que determini el Departament de Salut. Ens adaptarem al que marqui la gestió sanitària. Som conscients d'aquesta realitat", ha afegit Delgado més tard en declaracions a Rac1. "Ens preocupa certa relaxació i la sensació que ja no hi ha confinament", ha assegurat.

"Les platges necessiten una adaptació a la normativa"

"Cada vegada fa més temps de l'estat d'alarma, ve el bon temps i hi ha una complexitat normativa molt elevada, és cert", ha assenyalat el sotsdirector de Protecció Civil, que ha posat d'exemple "l'obertura" de les platges en fase 2 per anar a prendre el sol i banyar-se. "Caldrà tenir paciència perquè els ajuntaments hauran d'aplicar la normativa. Les platges necessiten una adaptació per assegurar la distància de seguretat", ha valorat Delgado. En aquest sentit, el sotsdirector de Protecció Civil ha constatat que l'arribada del turisme serà tot un repte, sobretot en grans ciutats com Barcelona. "L'arribada del turisme és un hàndicap per a nosaltres perquè no coneixen la normativa", ha sentenciat Delgado.





"Un Sant Joan més familiar i sense multituds"

Sobre la revetlla de Sant Joan, el sotsdirector de Protecció Civil s'ha mostrat prudent però també convençut que es podrà celebrar amb certa normalitat. "Estem treballant des de fa setmanes amb el sector de la pirotècnia i de la cultura. Volem que se celebri Sant Joan, que es gaudeixi, però volem una modalitat més reduïda, més familiar, sense multituds", ha afirmat Delgado. "I hi haurà pirotècnia. El sector està treballant per adaptar-se. Però Sant Joan es podrà celebrar al carrer", ha conclòs el sotsdirector de Protecció Civil.