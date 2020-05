Sánchez preveu que algunes autonomies quedin fora de l'estat d'alarma en els propers dies

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comunicat aquest diumenge als presidents de les comunitats autònomes que, en funció de l'evolució de la pandèmia, moltes autonomies podrien quedar fora de l'estat d'alarma en els propers dies. Sánchez ho ha condicionat a l'evolució sanitària i al fet que res "es torci". Fonts properes de la reunió celebrada telemàticament, han explicat que l'executiu espanyol vol preservar l'instrument jurídic del decret d'estat d'alarma "per garantir la mobilitat". Tot i això, han indicat que l'executiu preveu que tot l'estat estigui fora de l'estat d'alarma a finals de juny i principis de juliol.



El govern espanyol obre la porta a accelerar les fases del desconfinament

En roda de premsa des de la Moncloa, Salvador Illa ha explicat que cada fase té una duració de 14 dies però que en funció de l'evolució podrien modificar aquest termini. D'altra banda, la ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha anunciat que s'està treballant perquè la temporada turística pugui arrencar amb mesures de seguretat. Entre les mesures, ha dit que començarà la coordinació amb altres estats europeus per posar-se d'acord en els protocols per garantir l'entrada i sortida de les persones entre països i el trànsit a les fronteres.

Sobre el decret d'estat d'alarma, Illa ha dit que el govern espanyol vol aplicar l'estat d'alarma "on sigui necessari i el mínim temps possible" i ha defensat la mesura com una eina "asimètrica" i "flexible". De fet, ha dit que és important poder tenir un control epidemiològic. El socialista, però, ha evitat concretar si serà necessària una sisena pròrroga del decret i ha dit que això dependrà de l'evolució de la pandèmia.