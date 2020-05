Sanitat recomana 4 metres de distància entre para-sols i "elements de parcel·lació" a les platges aquest estiu

El Ministeri de Sanitat ha fet públic un document amb recomanacions per l'ús de les platges que proposa que es fixin distàncies de 4 metres entre para-sols i planteja que els gestors de les platges puguin sectoritzar-les per assegurar el distanciament. El ministeri ha apuntat que s'haurà de controlar l'aforament de les zones de bany marítimes que tinguin una afluència de persones important i que, per això, caldria garantir els 4 metres entre gandules, para-sols i altres elements i que els gestors dels espais podran establir "elements de parcel·lació". No es recomana la realització d'esports col·lectius ni les reunions de més de 15 persones i apunten a una neteja diària de la sorra de la zona de bany però no la desinfecció d'aquesta.

En el document, el Ministeri de Sanitat explica que a les platges i zones de bany existeix el risc de contagi per la Covid-19 donada la interacció entres persones. El ministeri desconsella el bany i l'ús recreatiu d'aigües continentals en aquesta temporada 2020.

De fet, recorden que no es disposa d'informació científica sobre la capacitat del virus de mantenir-se infecciós en aigua salada. Pel que fa a la sorra, diuen que l'acció conjunta de la sal de l'aigua del mar, la radiació del sol i l'alta temperatura podrien ser favorables per la desactivació dels agents patògens.

Entre d'altes mesures, les persones que facin passejades arran de mar hauran de respectar, com a mínim, dos metres de distanciament social. No es recomanen els esports col·lectius i les reunions de més de 15 persones o de membres de la mateixa família o que no convisquin en el mateix domicili i la utilització de tot tipus d'infraestructures de platja.

A banda de la neteja de la sorra, que es limita a la retirada de residus orgànics i inorgànics, s'aposta perquè els usuaris i treballadors compleixin les mesures de distanciament social, les normes d'higiene i aplicar criteris tècnics de manteniment, neteja i desinfecció.

El mobiliari de la platja, les superfícies, zones comuns i de trànsit com les passarel·les de fusta sí que s'hauran de desinfectar cada dia. Les guinguetes hauran de seguir els protocols establers pels establiments hotelers, mentre que espais tancats com els vestuaris, banys o els punts dels socorristes s'hauran de ventilar, netejar i desinfectar.

Les instal·lacions esportives i de joc s'hauran de desinfectar abans de l'obertura de les platges i no es podran utilitzar fora de l'horari de bany. Cada ajuntament haurà d'elaborar un protocol amb totes les mesures en matèria de prevenció de riscs laborals, d'acord amb el procediment d'actuació.