Torra reclamarà a Sánchez complir 40 mesures per reactivar l'economia i l'ocupació a Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, urgirà aquest diumenge al president del Govern central, Pedro Sánchez, a complir 40 mesures socioeconòmiques sobre Catalunya per combatre la crisi del coronavirus però que la Moncloa encara no ha pres --ha dit--, i li reclamarà donar-ne una resposta "clara" la setmana vinent.

Ho ha dit aquest dissabte a la nit durant una declaració institucional telemàtica, el dia anterior a la nova reunió sobre la pandèmia entre els presidents autonòmics i Sánchez.

Ha recollit dels seus consellers les 40 mesures, que considera "les prioritats i les decisions inexcusables que el Govern espanyol encara no ha pres" però que l'economia i l'ocupació catalans necessiten.

Com a exemples, ha citat els "deutes i infrafinançament pendents que pugen a gairebé 9.000 milions d'euros" (per la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut, el deute acumulat sobre Mossos d'Esquadra i la manca de finançament de la Llei de Dependència, entre altres punts).

També ha esmentat flexibilitzar els criteris d'arrelament social, perquè les més de 150.000 persones en situació irregular a Catalunya puguin trobar feina; pagar ajudes estatals temporals sobre el temporal 'Glòria', i constituir ja el Pla del Delta de l'Ebre (Tarragona).

Ha al·ludit a més a "revertir el dèficit estatal d'aportació a equipaments culturals catalans"; protegir els artistes; un pla de suport al sector vinícola, i derogar la llei del 'decretazo digital'.

A més, ha anunciat que des de la setmana vinent visitarà zones de Catalunya, començant per la Conca d'Òdena (Barcelona), on hi ha els municipis que van estar confinats en primer lloc.

Sis objectius del Govern

Torra ha marcat sis objectius del Govern: que Catalunya recuperi totes les seves competències (ha reiterat que, fins aleshores, s'oposarà a tota pròrroga de l'estat d'alarma); seguir abordant les emergències social, econòmica i educativa; que la renda bàsica universal s'apliqui ja, i tenir recursos a Catalunya ("amb sobirania i recursos tindríem un país millor").

Sobre l'emergència econòmica, ha insistit a endeutar-se enlloc de fer retallades; prorrogar els ERTOs "els mesos que faci falta"; recolzar al sector turístic, i suspendre quotes i impostos a autònoms i empreses.

Import mínim vital

Quant a l'emergència social, ha celebrat que Sánchez hagi dit aquest mateix dissabte que la setmana vinent s'aprovarà l'import mínim vital: "Portem dos mesos i mig reclamant-ho. Llàstima d'aquest retard".

I respecte a "l'emergència educativa", ha destacat que la Conselleria d'Educació acaba de plantejar la seva proposta de reobertura de centres, i que aquest departament es bolcarà els propers dies dialogant amb tots els implicats.