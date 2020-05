El TSJC obliga el Govern a finançar les escoles bressol de Castellbell i el Pont

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma una sentència seva de fa dos anys i mig que obliga la Generalitat a assumir el finançament de les escoles bressol de 25 municipis entre els quals n'hi ha quatre de la Catalunya Central, entre ells Castellbell i el Vilar i el Pont de Vilomara.

En aquesta primera sentència, del 20 de desembre del 2017, ja es va reconèixer als ajuntaments demandants el dret a rebre un total de 1.300 euros per alumnes pels cursos escolars dels anys 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. La sentència va ser recorreguda per la Generalitat, i ara el TSJC, ha rebutjat aquest recurs de manera que la sentència ja és ferma i obliga la Generalitat a fer el pagament als ajuntaments. La interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, és del 20 de maig.

Entre els 25 municipis que va presentar una demanda contra la Generalitat, n'hi ha cinc de la Catalunya Central, que són Castellbell i el Vilar, el Pont de Vilomara, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires. La resta de municipis que també van presentar una demanda contra la Generalitat són Tarragona,Lleida, Camprodon, Montmeló, Montseny, Pineda de Mar, el Prat de Llobregat, Ripollet, Rubí, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Llorenç d'Hortons, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, el Vendrell, Viladecans, Canovelles, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès.

La quantitat a rebre per cada municipi dependrà del nombre d'alumnes que en aquells cursos tinguessin les seves escoles bressol. Quan es va conèixer la primera sentència, el consistori de Castellbell i el Vilar va quantificar en un total de 148.000 euros la quantitat a rebre mentre qu el del Pont de Vilomara, la va situar en 74.000 euros.

El procediment judicial arrenca de l'any 2014, quan el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va desestimar per silenci administratiu el requeriment que li havien fet els ajuntaments per cobrar les subvencions pendents per les places de llars d'infants municipals.

El contenciós el van promoure essencialment ajuntaments que estaven agrupats dins de la Federació de Municipis de Catalunya (amb governs del PSC).