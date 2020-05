Una ministra francesa demana als ciutadans no viatjar a Espanya de vacances

La ministra de Transició Ecològica i Inclusió del Govern francès, Élisabeth Born, va irrompre en el debat sobre el turisme d'estiu amb unes declaracions en les quals «convida» als seus compatriotes a no viatjar a l'estranger i en particular a Espanya per les seves mesures «contradictòries».«No convidem als francesos a planificar vacances a l'estranger», va afirmar Born en una entrevista en l'emissora France Inter.

«No puc recomanar als francesos que reservin unes vacances a Espanya avui dia. Espanya ha optat per obrir les seves fronteres (però) al mateix temps ha establert normes sobre les persones que arriben amb avió. És contradictori», va assenyalar en referència a la quarantena de 14 dies per a qualsevol persona que arribi amb avió quer va anunciar el Govern espanyol.«Hem dit molt clarament als francesos que avui hem d'organitzar les nostres vacances a França. No estem convidant als francesos a planejar vacances a l'estranger», va explicar.