Un pastís casolà

Dolor, pèrdua i incertesa. És obvi que estem passant uns moments durs. Primer pel dol per les moltes persones que ens han deixat. Qui no té algun familiar, parent d'un amic o conegut que no hagi patit alguna pèrdua? L'abast de la malaltia ha estat enorme. I després, per la greu crisi econòmica en què ens trobem, amb una davallada del consum, de la inversió, de les exportacions i, conseqüentment, amb la pèrdua de molts llocs de treball. Qui no ha patit en primera persona o té algú proper afectat per una reducció en els seus ingressos? I en molts sectors la incertesa continua. Quan podran obrir plenament els teatres, els hotels o els negocis d'oci nocturn, per posar alguns exemples?

A la vegada, però, en aquests mesos hem viscut també experiències positives de les quals penso que també convé parlar. Segurament hem tingut temps de ser més que mai, realment o virtualment, amb les persones que més estimem; hem estat més generosos, hem après noves eines digitals, hem donat un respir a la natura... Dels molts aspectes positius, que també hi són i que hem de saber valorar i aprofitar, en voldria destacar dos. Primer, l'esforç, la generosa aportació de molta gent que no ha perdut la feina però que ha hagut de treballar més, posant en risc la seva salut i la dels seus familiars, sovint amb condicions no òptimes i amb alguna tensió afegida. A tots ens ve al cap l'excel·lent tasca que estan fent els professionals sanitaris, i podem afegir-hi també la de molts altres col·lectius com les persones que es dediquen a la neteja, els que treballen als supermercats, els que han obert cada dia les oficines bancàries, els voluntaris dels bancs d'aliments i molts d'altres que han contribuït a fer més fàcils les nostres vides en aquests moments.

I al costat de l'esforç de moltes persones veiem l'agraïment d'altres. Qui no ha viscut el soroll als balcons a les vuit del vespre. Espectacular i emotiu. I també, més enllà del món sanitari hem vist moltes mostres d'agraïment. Permeteu-me que us posi algun exemple de l'àmbit en el qual treballo. Aquests dies a CaixaBank hem obert pràcticament totes les nostres oficines, cada dia. I tot i prendre les millors mesures de seguretat en cada moment, els nostres companys han assumit riscos. Estan essent dies molt intensos i diferents del que és habitual, hem tramitat a la Catalunya Central més de 1.000 préstecs per a comerços i autònoms, més del doble del normal, amb part dels equips teletreballant i assumint també com a entitat una altra tipologia de riscos, d'impagament en aquest cas, i hem atorgat també moratòries a prop de 4.600 clients particulars que han vist reduïts els seus ingressos i no poden pagar els seus deutes. A nivell social hem tramitat ajudes als bancs d'aliments, a les residències de gent gran i aportat material sanitari a molts ajuntaments i hospitals, entre altres.

Molt esforç. I al mateix moment hem rebut també molts agraïments, sincers agraïments, com el d'aquelles infermeres joves a les quals vam cedir un pis per poder viure separades de les seves famílies i evitar l'elevat risc de contagi, o el d'aquella àvia d'una residència de gent gran a qui vam cedir una tablet per poder fer videotrucades amb els seus fills i nets, o el d'aquell restaurant «amb estrella», impossible de reservar-hi taula, que va portar unes trufes de xocolata a l'oficina per agrair la tramitació, un dissabte de setmana santa, del finançament que li va permetre poder pagar a tothom a final de mes... De tots ells, però, em quedo amb aquella mare que ens va portar un pastís casolà com a agraïment del préstec que li havíem fet al bar que el seu fill acabava d'obrir i que no podia pagar sense el nostre ajut.

Vull agrair l'esforç de moltes persones durant aquests mesos i també de forma especial el dels meus companys que han tingut un comportament exemplar i, a la vegada, fer un reconeixement de tot cor per les mostres d'agraïment rebudes, que ens reconforten i ens donen força per seguir oferint el millor servei als nostres clients i ajudant aquells que més ho necessiten amb la nostra Obra Social. Moltes gràcies!