Sanitat rectifica la xifra de morts per coronavirus a Espanya i la redueix a 26.834, dos mil menys

L'últim balanç de l'impacte del coronavirus a Espanya fet públic aquest dilluns pel Ministeri de Sanitat redueix el total de morts per la covid-19 a 26.834, 1.918 menys en relació amb la xifra notificada diumenge. El Ministeri de Sanitat ha modificat el format de les dades de la pandèmia i ha comunicat 50 defuncions "amb data de defunció en els últims set dies" -tres a Catalunya-. Pel que fa als casos confirmats com a positius per coronavirus, el govern espanyol també rectifica el total i el redueix en 372, ja que ara xifra en 235.400 els contagiats. D'aquests, 132 són casos diagnosticats el dia previ i 3.121 en els últims set dies.

"Les discrepàncies que puguin aparèixer en relació amb les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les Comunitats Autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància", diu la nota del Ministeri de Sanitat, que avisa que "aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies".