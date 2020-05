Els tipus de màscares D'un sol ús o reutilitzable?

El Ministeri de Sanitat ha publicat en el seu web una guia sobre els diferents models de màscara i com usar-les de manera correcta. Aquestes són algunes de les claus per garantir el seu bon ús depenent del tipus. Les màscares higièniques, recomanades per a les persones sanes, estan fetes de diverses capes de material tèxtil i poden ser reutilitzables o d'un sol ús. Si són reutilitzables, el fabricant indicarà com rentar-la i el nombre màxim de rentades. A partir d'aquí, no es garanteix l'eficàcia de la peça.

Les no reutilitzables han de ser eliminades després del seu ús recomanat i, per comoditat i higiene, se sol recomanar no usar durant més de 4 hores. En cas que s'humitegi o es deteriori, és recomanable substituir-la per una altra. Les quirúrgiques, recomanades per als qui tinguin símptomes o hagin donat positiu, poden tenir data de caducitat i han de vendre's empaquetades. Només les farmàcies poden vendre-les individualment sense envasar.

Aquestes màscares estan dissenyades per filtrar l'aire exhalat i la seva missió és protegir els qui estan al teu voltant, evitant la dispersió vírica en esternudar, tossir o parlar. Han de tenir un mecanisme que permeti cenyir-la estretament sobre nas, boca i barbeta. La seva durada depèn de cada fabricant, però ha de canviar-se quan es noti humida o bruta. Per qüestions de comoditat i higiene, es recomana no usar-la durant més de 4 hores.



La garantia de l'etiquetatge

En el seu etiquetatge ha de figurar el marcatge CE, la referència a la norma UNEIX EN 14683, que assegura el compliment d'un estàndard de qualitat i si són del tipus I o II (aquestes últimes poden ser també resistents a esquitxades de sang i un altre tipus de líquids biològics). Quant a les màscares EPI, es venen en farmàcies, establiments especialitzats i grans superfícies. Aquest tipus de màscares són Equips de Protecció Individual (EPI) i es recomanen fonamentalment per a professionals perquè crear una barrera entre un risc potencial i l'usuari.

També poden estar recomanades per a grups vulnerables. Filtren l'aire inhalat evitant l'entrada de partícules contaminants i, segons la seva eficàcia, poden ser de tres tipus: FFP1, FFP2, i FFP3. Per a la protecció contra covid-19 es recomana l'ús de màscares EPI FFP2. En l'etiquetatge ha de figurar el marcatge CE, seguit de quatre números que assegura que el producte compleix amb la legislació, la referència a la norma UNEIX EN-149, que assegura el compliment d'un estàndard de qualitat, el marcatge NR (indica que el producte és no reutilitzable) i el marcatge R (reutilitzable), el tipus de màscara (FFP1, FFP2, i FFP3) i el filtre (P1, P2 i P3).

En el cas de les màscares reutilitzables, cada fabricant explica les instruccions de rentada i usar un mètode diferent al recomanat pot deteriorar el producte i, per tant, fer que perdi la seva efectivitat. Les que no són reutilitzables no es poden rentar, ja que no es garanteix que conservin les seves propietats. Tampoc s'ha de donar la volta a la màscara ni netejar-la al microones. En el cas de les màscares artesanals, els materials i mètodes de confecció són molt diversos i poden no haver passat el control de verificacions o assajos, per tant no es garanteix la seva eficàcia, tampoc en el cas de les ulleres de busseig.