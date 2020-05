Torra reclama 13.000 milions a l'Estat per deutes i despeses

? El president català, Quim Torra, va reclamar ahir a Pedro Sánchez que l'Estat pagui a la Generalitat 13.000 milions d'euros, 9.000 per deutes històrics acumulats i 4.000 per les despeses extraordinàries per la crisi de la COVID i li va anunciar que s'oposarà a la pròrroga de l'estat d'alarma mentre no retorni competències a Catalunya. El president de la Generalitat de Catalunya també va plantejar a Sánchez un pla amb 40 mesures i li va exigir que durant aquesta setmana que li doni «respostes concretes» a aquestes peticions perquè segons el president català, «ara mateix el factor temps és essencial».