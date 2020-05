Una festa d'aniversari amb 20 persones, entre els motius del repunt de la Covid a Lleida

El Departament de Salut ha apuntat aquest dimarts que l'augment de casos positius de coronavirus de l'última setmana a la regió sanitària de Lleida s'ha donat principalment en empreses agroalimentàries i en una festa d'aniversari amb 20 persones. Els sindicats CCOO i UGT demanen al Departament de Salut que no es criminalitzi el sector i s'especifiqui en quines empreses hi ha hagut rebrots perquè, de la mateixa manera que n'hi ha que "no ho estan fent bé", d'altres sí. En aquest sentit recorden que ja van denunciar que a l'escorxador Milsa de Lleida no s'estaven complint les mesures de seguretat. Precisament en aquesta empresa, amb tres positius confirmats, s'estan fent tests als treballadors aquest dimarts.

El Departament de Salut ha informat que mentre que del 7 al 13 de maig es van detectar 45 casos nous a la regió sanitària de Lleida, del 14 al 21 se'n van detectar 142. Aquest augment l'expliquen per l'aparició de més casos en residències i empreses agroalimentàries, sense especificar però en quines. També en una festa d'aniversari amb 20 persones, quatres d'elles positives, que van acabar contagiant tothom. També entre el personal sanitari, tot i que puntualitzen que es tracta d'un degoteig semblant al que hi ha hagut durant tota la crisi.