El Govern prepara un document per homogeneïtzar la reobertura de piscines municipals i platges

El Govern treballa amb el món local per elaborar un document que garanteixi "un mínim comú denominador" per als ajuntaments que hagin de prendre decisions sobre reobertures de piscines i platges. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que l'executiu prepara amb les entitats municipalistes i diputacions aquest text per acompanyar i oferir als consistoris uns "mínims" amb criteris homogenis per decidir. Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts, posterior al Consell Executiu, Budó ha avisat que no es podran fer desplaçaments d'oci en cas que s'unifiquin les regions de Barcelona i tota l'Àrea Metropolitana. Per altra banda, la portaveu troba que l'1 de juliol és una "bona data" per aixecar la quarantena als turistes.

Què s'està fent als llocs en fase 2: nous protocols i un únic nedador per carrilAl Camp de Tarragona, on ja es troben en fase 2, els clubs esportius van eixamplant l'oferta a poc a poc, seguint els protocols i amb l'obligació de demanar hora. El Reus Deportiu ha obert una de les piscines interiors i permet fer servir un carril per persona durant una hora. Per la seva banda, el Club Natació Reus Plom ha activat la piscina exterior de la piscina de 50 metres. "Hem pujat escales i hem caminat tot el que hem pogut, però ens faltava la part de l'aigua", apunta satisfeta la usuària Montserrat Bernis. Al seu torn, el Club Tennis Reus Monterols ja permet accedir a la sala de gimnàs amb cita prèvia. A banda de les mesures de distanciament i higiene, s'han col·locat mampares entre les cintes de córrer.

Les instal·lacions del Reus Deportiu han obert una de les piscines interiors per a l'ús esportiu i amb reserva telefònica. S'ha limitat l'ús dels nous carrils a una única persona, durant una hora, i no es poden fer servir els vestuaris ni els lavabos. El socorrista de la piscina, Marc Salvadó, explica que els usuaris han rebut la reobertura amb "molta alegria". "La natació es terapèutica i molts venen per salut, per l'esquena. Hi havia moltes de ganes de començar a nedar", subratlla Salvadó.

Un altre dels grans clubs de la capital del Baix Camp, el Club Natació Reus Ploms, ha incorporat la piscina exterior de 50 metres a l'oferta que ja venia oferint en la fase 1, com el frontó, les pistes de pàdel i tenis, i la pista poliesportiva exterior. Els usuaris han de demanar hora i, en arribar, s'han de sotmetre a un control de temperatura. Els espais es poden fer servir en franges de 45 minuts.

Daniel Breva, director esportiu del Club Natació Reus Ploms, explica que els socis n'estan satisfets i que "entenen la problemàtica" que suposa la gestió de cites prèvies. "Hi ha molts ganes de la piscina", apunta, que pot acollir fins a 72 persones durant el dia en els seus vuit carrils, en les nou franges horàries habilitades.

Una de les usuàries, Maria Montserrat Bernis, corrobora que hi havia ganes de tornar a la piscina després de més de dos mesos. "Per mantenir-nos en forma hem pujat escales i hem caminat tot el que hem pogut, però ens faltava la part d'aigua, i està perfecta", celebra. A més, Bernis destaca que, sovint, poder nedar sol en un carril és "un impossible", amb la qual cosa la satisfacció és doble.

Hi ha qui només ha obert el gimnàs



De la seva banda, el Club Tennis Monterols ha obert amb motiu del pas a la fase 2 la sala de gimnàs, amb reserva prèvia i per torns, amb un temps d'entrenament de 60 minuts. S'han distanciat les màquines i s'han establert aforaments per àrees dins la sala, com en la zona de musculació. Els usuaris disposen de gel hidroalcohòlic i han de desinfectar qualsevol màquina o material que utilitzin abans i després de l'ús.

El gerent del club, Ramon Miralles, assenyala que han reduït l'aforament al 30% i que també han col·locat mampares entre les cintes de córrer per poder fer-les servir totes. A més, no es permet l'ús de dues màquines de musculació contigües.

Miralles confia que, a mesura que es vagi passant de fase, puguin anar obrint dutxes i vestidors, i poder oferir l'opció de jugar partits de pàdel a dobles. "La gent ha acceptat molt bé les mesures i confiem en arribar aviat a la pràctica normalitat, mantenint el distanciament i el reforç de la higiene", conclou el gerent del Tennis Monterols.