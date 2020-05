Jutgen un venedor de llaminadures que s'enfronta a 45 anys de presó per abusar de vuit nenes

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimarts el venedor de llaminadures d'Hostalric (Selva) que s'enfronta a 45 anys de presó per abusar sexualment de vuit nenes. L'escrit d'acusació sosté que, entre l'estiu del 2013 i l'octubre del 2014, va fer "tocaments" a vuit nenes d'entre i 8 i 12 anys quan anaven a comprar a la botiga. Segons descriu la fiscalia, el processat convencia les menors perquè anessin darrere el taulell, les feia asseure a la falda i, aleshores, els hi feia tocaments. L'acusat ho nega i atribueix les denúncies a "mala fe, enveges, diners". També ha dit que no es va descarregar intencionadament els vídeos de pornografia infantils que els Mossos van localitzar durant un registre.