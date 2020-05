L'antiviral Remdesivir és eficaç contra la Covid-19, segons un estudi

El fàrmac antiviral Remdesivir és eficaç contra la Covid-19 si s'administra abans que els pacients requereixen ventilació mecànica, segons els resultats d'un assaig internacional amb aquest fàrmac, que ha coordinat l'hospital Can Ruti, de Badalona. La revista The New England Journal of Medicine ha publicat els resultats d'aquest assaig internacional amb aquest fàrmac, que ha aconseguit reduir en un 31% el temps d'hospitalització dels malalts de la Covid-19. L'Hospital Germans Trias, conegut també com a Can Ruti, ha coordinat l'estudi a Espanya, en què han participat 28 d'un total de 1.063 persones.

Els resultats de l'estudi amb Remdesivir indiquen que aquest fàrmac és més eficaç si s'administra als pacients amb pneumònia que evidencien manca d'oxigen però que encara no necessiten ventilació mecànica. Impulsat per l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units (IAID) dels Instituts Nacionals de Salut (NIH), ha tingut la participació de 68 centres hospitalaris, dels quals 47 són dels Estats Units i 21 d'Europa i Àsia.