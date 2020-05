El PDeCAT es prepara per aplicar un ERO als seus treballadors

El Partit Demòcrata (PDeCAT) es preparar per aplicar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) als treballadors, tal com ha avançat l''Ara' i han confirmat a l'ACN fonts de la formació. La decisió no té res a veure amb la crisi sanitària del coronavirus, ja que ja fa mesos que s'ha estat preparant. De fet, el secretari d'organització del partit, Ferran Bel, va informar l'executiva el 17 de febrer que s'estava preparant l'ERO. Els treballadors de la formació i la direcció es reuniran aquest dijous per iniciar les negociacions. Els tràmits s'han endarrerit fins a finals de maig ja que el procediment es va aturar amb l'emergència sanitària. El propi Bel ha comunicat aquest dimarts al matí a la direcció la decisió d'aplicar l'expedient.