757.000 catalans llegeixen diàriament premsa comarcal, segons la patronal del sector

757.000 catalans llegeixen diàriament algun tipus de premsa comarcal, segons les dades que recull el segon Estudi d'Audiència de la Premsa Comarcal, referit a l'any 2019, que impulsa l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC). El 65% del total d'usuaris, 543.000 persones, llegeix la premsa local en format paper, el 23,4% combina paper i format digital i un 11,6% opta només pel format digital. L'ACPC destaca que aquest estudi d'audiència és l'únic treball d'investigació d'audiència que proporciona dades de les capçaleres en paper i digitals que conformen aquest sector. L'entitat destaca la "bona salut" dels mitjans comarcals, que "continuen sent líders al seu territori en lectors i fidelitat".

Dels 543.000 individus que llegeixen premsa local en format paper, 435.000 opten per publicacions diàries, bisetmanals i setmanals i 108.000 per publicacions mensuals i d'altres periodicitats. El temps mig de lectura és de 39 minuts. Pel que fa al lloc on es llegeix la publicació, el 42% dels lectors ho fa a casa, el 35% al bar, l'11% a la feina i el 12% a altres llocs. El 35% dels lectors són subscriptors.

En el cas del format digital, l'utilitzen 215.000 individus, que li dediquen 21 minuts de lectura diària. El 50% hi accedeix a través del telèfon, el 39% per l'ordinador, el 10% per tauleta i un 1% des d'altres dispositius.

D'altra banda, l'estudi constata l'esforç de les capçaleres locals per guanyar presència a les xarxes socials, i recull que l'any passat va augmentar un 25% en relació al primer estudi a Facebook, Twitter i Instagram.

El treball de camp de l'estudi es va fer del setembre al desembre del 2019 amb un univers de població de 14 anys en amunt resident en totes les comarques catalanes a excepció del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Tarragonès.

Pel que fa a les publicacions, se n'han analitzat 66 de periodicitat diària, bisetmanal, setmanal, quinzenal i mensual, tant en format paper com digital. A més, s'han fet 13.792 entrevistes telefòniques assistides per ordinador.

L'ACPC aglutina la pràctica totalitat d'empreses i entitats editores de premsa comarcal i local d'informació general que hi ha a Catalunya, escrites en català. En total es tracta de 150 publicacions, entre format paper i digital.