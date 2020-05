Al primer tram del Passeig ja hi funcionen quatre establiments

Pràcticament durant tota la primera setmana que Manresa va entrar en la fase 1, el primer tram del passeig de Pere III, lloc de trobada per excel·lència per seure en una terrassa, no en va tenir cap. Els darrers dies la situació ha canviat. Ahir al migdia ja n'hi funcionaven quatre.

Encara no hi ha obert ni el Quiosc del Quimet, a l'extrem del Passeig tocant a la Muralla de Sant Domènec, que el 2006 va recuperar Jep Garcia, que l'havia portat 28 anys. L'estiu passat hi va renunciar per jubilar-se i la concessió continua vacant. Tampoc no ha posat taules ni cadires La Xixonenca. De moment, hi funcionen les terrasses del restaurant Circus, de la cafeteria Xaloc, de la pizzeria 1900 i del Quiosc del Mig. No hi ha les taules del nou restaurant instal·lat a la casa Gabernet Espanyol, Taverna Gurú, que sembla que el dilluns 11 les va posar sense tenir la llicència per fer-ho i les va haver de treure, ha confirmat l'Ajuntament.