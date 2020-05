Brussel·les presenta un pla de recuperació que anticipa una forta pugna entre estats

La Comissió Europea presenta avui a l'Eurocambra la seva proposta per a un fons de reconstrucció i per al pressupost europeu per als pròxims set anys, amb l'objectiu de rellançar l'economia després de la crisi causada per la Covid-19.

Amb tres setmanes de retard, l'executiu europeu posarà sobre la taula una proposta de fons de 500.000 milions d'euros amb més ajudes que préstecs, en la línia de la feta per Alemanya i França, segons va avançar l'actual representant de la Comissió a Àustria i ex-secretari general de l'executiu europeu, Martin Selmayr. Espanya i Itàlia també són favorables a les ajudes, que topen amb l'oposició d'Àustria, Dinamarca, Països Baixos i Dinamarca, que continuen defensant els crèdits.

Malgrat que són pocs els detalls que l'executiu europeu ha revelat, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va assegurar en una compareixença a l'Eurocambra que la proposta inclou «inversions públiques clau» i instruments per finançar «noves inversions estratègiques» i per donar solvència a empreses.