Campo, sobre Sànchez i Cuixart: «Creu que el govern pot anar-hi i obrir les cel·les?»

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha advertit aquest dimecres que el govern espanyol no pot alliberar el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, encara que ho demani Amnistia Internacional. "Creu de debò que el govern pot anar-hi i obrir-los les cel·les?", ha preguntat al diputat de la CUP Albert Botran, que l'ha interrogat al Congrés sobre l'informe de la ONG. També ho ha fet la diputada de JxCat Laura Borràs, que fins i tot ha llegit unes paraules de Sànchez dirigides al ministre. Campo ha expressat "la màxima de les consideracions" per l'informe i ha apostat per reformar el delicte sedició, però ha advertit que el cas del referèndum de l'1-O és en mans del Tribunal Constitucional.