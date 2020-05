El Consell de Ministres aprova deu dies de dol oficial per les víctimes del virus

El Consell de Ministres va aprovar ahir deu dies de dol oficial per les gairebé 27.000 víctimes mortals pel coronavirus. Tal com va anunciar el president Pedro Sánchez dissabte, el país afrontarà el dol més llarg en democràcia durant el qual les banderes dels edificis públics i dels vaixells de l'Armada onejaran a mig pal. La ministra portaveu, María Jesús Montero, va explicar que posteriorment es farà un gran acte «oficial» d'homenatge presidit pel cap de l'Estat, el rei Felip VI, però no va concretar-se la data. Montero va dir que 8 de cada 10 víctimes eren majors de 70 anys. «Van ser els que tant van ajudar per construir el país que ara tenim», va dir.