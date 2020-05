La Generalitat permetrà que socorristes sense títol vigilin les platges catalanes

Màniga ampla a l'hora de contractar socorristes aquest estiu. Dit d'una altra manera, a falta d'efectius i a causa de les dificultats per completar els cursos i la titulació, a causa de la pandèmia i el confinament, la Generalitat no sancionarà les empreses que contractin aquest personal, encara que no estigui oficialment qualificat com a tal.

La Generalitat ha ampliat fins al 30 de setembre la moratòria de les sancions aplicables a les empreses i entitats que contractin socorristes sense regularitzar, davant la incertesa generada per la covid-19 i la por a la falta d'efectius. «És una mesura excepcional davant la incertesa de les condicions en què es produirà l'obertura de piscines i platges aquest estiu», va explicar la portaveu del Govern, Meritxell Budó. El Govern català ja va aplicar una moratòria similar l'estiu passat per l'escassetat d'efectius.

Meritxell Budó va destacar la dificultat de trobar professionals del salvament i de socorrisme aquàtic «entre un col·lectiu que està marcat per la temporalitat laboral».