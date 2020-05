El govern espanyol elimina des d'avui les franges horàries a les zones en fase 2

Adeu a les franges horàries en els municipis que estan en fase 2. El govern espanyol ha publicat un decret al Butlletí Oficial de l'Estat que elimina les restriccions horàries dels nens i dels adults en aquest estadi de la desescalada i també permet sortir al carrer més d'una vegada al dia. Ara per ara, la Cerdanya i l'Alt Urgell són les úniques comarques de la Catalunya Central que es troben en fase 2, però la resta, Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia, hi podria entrar dilluns vinent si ho aprova la Moncloa.

El BOE d'aquest dimecres també es remarca que els ajuntaments podran establir limitacions d'accés i d'aforament a les platges per assegurar la distància interpersonal d'almenys dos metres entre banyistes. Els municipis, continua, podran establir límits en els temps de permanència, així com en l'accés als aparcaments per facilitar el control de l'aforament.

El BOE estableix que cada banyista haurà de tenir disponibles quatre metres quadrats. L'ordre entra en vigor aquest mateix dimecres.