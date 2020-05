La Guàrdia Civil va alterar la declaració d'un testimoni a l'informe sobre el 8-M, segons el Diario.es

La Guàrdia Civil va alterar la declaració d'un testimoni a l'informe sobre el 8-M que va entregar a la jutgessa que investiga el cas. Segons publica el Diario.es, la Benemèrita va prendre declaració al secretari general de la CGT Banca Madrid per conèixer els motius pels quals la concentració prevista pel 10 de març "no es va celebrar". Segons consta a l'acta de declaració, el testimoni va relatar que "es va suspendre per considerar millor una altra data més propera al judici que s'havia de celebrar per l'acomiadament a finals de març". El sindicat havia convocat la protesta, precisament, per l'acomiadament d'una treballadors per part de l'entitat bancària.

En canvi, a l'informe policial entregat al jutjat, la Guàrdia Civil diu que la manifestació prevista "va ser cancel·lada pel convocant, que va enviar el 6 de març un correu electrònic a la delegació del govern al·legant "la situació i els riscos de contagi pel coronavirus". Una decisió, continua l'informe, que haurien pres "dins de la plataforma observant l'evolució del patogen i els riscos que comportava la malaltia".

Durant l'interrogatori, la Benemèrita va repreguntar al testimoni "si l'evolució de la Covid-19 a Espanya havia tingut algun tipus d'incidència en les motivacions de la suspensió de la reunió prevista" i que aquest va manifestar que "no".

Segons el diari, la Guàrdia Civil també li va preguntar si havia rebut alguna "trucada prèvia" o "alguna consigna per part de la delegació del govern perquè la cancel·lació la fessin els mateixos promotors" però el testimoni hauria respost que no.

De fet, a l'informe la policia sosté que la delegació del govern hauria instat, a través de trucades, a la cancel·lar 12 concentracions previstes.

El rotatiu també publica el correu electrònic que els convocants de la mobilització van enviar a la delegació del govern comunicant la desconvocatòria sense fer cap referència al virus.