Marlaska afirma que té «clares» les competències d'un ministre i les d'un jutge

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va defensar ahir la destitució del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i va emmarcar-ho en «l'impuls» i en la «remodelació d'equips dins l'àmbit de la màxima confiança».

Durant la compareixença posterior al Consell de Ministres, Marlaska va assegurar que Interior està remodelant el cos policial i que tot plegat va començar amb el nomenament de la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, el mes de gener. Marlaska va dir que després dels seus més de 30 anys de carrera judicial té molt «clares» les competències que té un ministre i les que té un jutge. En aquest sentit, va afirmar: «No conjugo la paraula ingerència, ni la conjugaré mai».

Segons Marlaska, el relleu «no té cap altra raó que la pèrdua de confiança». «Respecto les referències o al·legacions de les associacions judicials i professionals, però és un procés normal d'actualització i substitució dels equips», va afirmar. Marlaska va desvincular la decisió de destituir Pérez de los Cobos de l'informe que la Guàrdia Civil va enviar a la jutgessa que investiga les mobilitzacions del 8-M.

El ministre va assegurar que la decisió s'emmarca en els canvis iniciats el mes de gener i que busquen impulsar el cos policial. També va dir que aquest tipus de decisions no es prenen en un dia i va lloar la tasca del coronel: «Té un currículum i un historial exemplar».

El ministre va insistir que no hi ha cap «circumstància estranya en la decisió» i que no es tracta de «perdre o no perdre la confiança sinó d'envoltar-se de les persones de més confiança». En aquest sentit, va dir que la pandèmia va aturar el procés de renovació i que la fase de desescalada permet «reprendre alguns canvis».

D'altra banda, va assegurar que la dimissió, anunciada ahir, del director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil (DAO), Laurentino Ceña, estava acordada i prevista per al 2 de juny. Marlaska va anunciar que el substituirà el general de divisió, que s'ascendirà a tinent general, Pablo Salas Moreno, ara cap del servei d'Informació del cos.