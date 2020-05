Minuts de silenci arreu marquen l'inici dels deu dies de dol per les víctimes del coronavirus

Representants de l'Ajuntament de Manresa han guardat aquest dimecres al migdia a la plaça Major un minut de silenci en record de les víctimes provocades per la pandèmia de la Covid-19. Una escena -amb els participants amb mascareta i separats- que s'ha repetir davant l'Ajuntament d'Igualada i en bona part de les ciutats del país, així com davant del Parlament de Catalunya, la Moncloa i el Congrés dels Diputats per solemnitzar l'inici dels 10 dies de dol oficial que ha decretat el Govern espanyol.

A Madrid, el president Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya i diversos càrrecs, funcionaris i personal de la Moncloa han pres part al minut de silenci que s'ha fet a les escales del complex presidencial. A la mateixa hora, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha interromput la sessió a la cambra baixa –on s'està celebrant un ple- per fer un minut de silenci en homenatge els morts.

A Barcelona, el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament han guardat un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de la ciutat. Per separat, i cadascú davant de l'edifici de la seva institució, els membres del Govern encapçalats pel president, Quim Torra, i el consistori liderat per Ada Colau -amb els regidors dels grups- han mostrat els seus respectes pels difunts dels últims mesos per la covid-19. En acabar l'acte, Torra i Colau s'han saludat -mantenint les distàncies- al mig de la plaça, acompanyats dels seus respectius governs.

Des d'aquest dimecres, les banderes dels edificis públics i dels vaixells de l'Armada onegen a mig pal en senyal de dol.