La Moncloa reprendrà la mesa de diàleg quan el virus estigui «controlat»

La portaveu del Govern espa-nyol, María Jesús Montero, va rebutjar ahir un cop més incorporar la figura del relator a la mesa de negociació entre els governs català i espanyol. Ho va fer en resposta a les manifestacions de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que considera «imprescindible» aquesta figura després que l'executiu es desdigués del seu acord amb Bildu per a la pròrroga de l'estat d'alarma.

Segons Montero, «els millors relators i testimonis» de les actuacions dels govern espanyol «són el conjunt dels ciutadans» i no cal cap figura externa en les negociacions. En tot cas, Montero va insistir que el seu executiu reprendrà la mesa de diàleg quan la crisi del covid-19 estigui «controlada».

Montero va apuntar que les declaracions que l'expresident de la Generalitat va fer durant una trobada amb mitjans catalans organitzada per l'Eurocambra i el Col·legi de Periodistes no la sorprenen. «No difereixen en res al que diu sempre Puigdemont, que sempre ha cregut que es necessiten determinades figures perquè el govern d'Espanya no té credibilitat. Ell mai no ha donat credibilitat a aquest govern» va dir.