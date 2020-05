«S'han de prendre mesures i complir-les, però als pobles es podria ser més flexible»

Albert Arumí, propietari de la Xurreria Anna de Gironella, ha vist totalment aturada la seva activitat laboral per culpa del coronavirus i en aquests moments considera complicat un retorn dels firaires a curt termini. En el seu cas, el d'una xurreria, Arumí creu que podria intentar establir-se com a parada d'alimentació o en un mercat per continuar treballant, però per fer-ho ha de demanar els permisos i esperar que els hi acceptin. A l'establiment d'alimentació, que viatja per fires i festes de la Catalunya Central, hi treballen ell i la seva dona, que ara mateix estan aturats i sense sortides previstes al calendari.



La xurreria Anna sap quan podrà tornar a servir menjar als clients?

Encara no ho sabem. Tots els permisos que tenim a la xurreria són per a fires i festes major i hem de veure com evoluciona a partir del juliol. S'ha suspès la Patum i totes les festes que teníem, ara s'ha de veure com va tot, però jo crec que fins al juliol serà impossible.

Amb certes mesures de seguretat, es podria plantejar un retorn de les fires a curt termini?

Tal com va la cosa, ho veig bastant difícil, diuen que amb la calor el virus queda més estancat, però fires i festes majors volen dir aglomeracions de persones. S'hauria de limitar l'aforament o controlar la gent, perquè, si no, és impossible.

Quina sortida hi veu, a la seva situació?

Ho veig complicat, sobretot per a les atraccions, en el meu cas, el d'una xurreria, jo podria intentar muntar com una parada d'alimentació o com una parada al mercat, però també ho veig complicat, ja que he de presentar els papers i de moment està tot paralitzat. Ara sembla que es comença a moure una mica, però va tot molt a poc a poc i faltarà que ens ho acceptin.

Quin és l'últim dia que van poder obrir?

Doncs estem parats des del 13 de març.

Treballa sol a la xurreria?

No, la meva dona també hi treballa i està en la mateixa situació.

Quins ingressos han tingut des que va esclatar la crisi?

Tinc l'ajuda de salari base del 70%, res més, i la meva dona no la rep.

La xurreria només treballa a l'estiu o és una feina de tot l'any?

En el nostre cas a l'hivern també anem treballant, però quan fem l'agost és a l'estiu.

Creieu que les institucions no han treballat prou per ajudar o regular la situació dels firaires?

La veritat és que és molt complicat, ja que les fires es consideren aglomeració de persones i ara mateix això és pràcticament impensable, però moltes de les normes que s'han posat són molt encarades a la ciutat. S'han de prendre mesures i complir-les, però als pobles es podria ser més flexible i la realitat és que està tot englobat.