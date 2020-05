El CEDEM presenta la nova programació de píndoles formatives en línia del juny

El Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l'Ajuntament de Manresa continua la seva activitat durant aquesta nova fase de confinament, i ho fa amb la programació d'una nova tanda de píndoles formatives online adreçades a particulars, autònoms, emprenedors i empreses, que se celebraran els propers 21 dies del mes de juny.

Dilluns, 1 de juny, se celebrarà la píndola formativa titulada «Economia col·laborativa per a emprenedors», amb Armando Liussi. El dilluns següent, 8 de juny, tindrà lloc la píndola titulada «Neuromàrqueting: coneixent el nostre client», amb Sílvia Cubo. La tercera píndola s'impartirà el dimecres, 10 de juny, amb el tema «Com comunicar i connectar en temps d'incertesa», amb Verónica Soto. Aquestes sessions comencen a les 11 del matí. La durada aproximada és de 30 minuts i el formador respondrà algunes de les preguntes que es formulin per escrit mentre duri el directe. No requereixen d'inscripció prèvia, tan sols fer-se seguidor del canal d'Instagram del CEDEM i disposar d'una tauleta, dispositiu mòbil o ordinador i, òbviament, connexió a Internet.