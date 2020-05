El Congrés aprova allargar els ERTO amb el suport del PP, ERC, JxCat, Cs, el PNB i Bildu

Tots els partits polítics de Congrés, també amb el suport de PP i amb l'abstenció de Vox, van convalidar el decret llei que prorroga els ERTO per causa de força major fins al 30 de juny, i que segons Treball no comprometrà el manteniment de l'ocupació per a les empreses amb risc de fallida.

El ple de Congrés va validar aquest decret amb 295 vots a favor, cap en contra i 55 abstencions, a el temps que va aprovar per unanimitat que sigui tramitat com a projecte de llei perquè pugui rebre esmenes dels partits polítics. Durant la defensa del decret, la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va assenyalar que les empreses que estiguin en risc de concurs i s'hagin acollit a ERTO per causa de força major no estaran obligades a complir amb la clàusula de salvaguarda el ocupació que els compromet a no acomiadar durant sis mesos. Díaz va dir que els ERTO han d'anar evolucionant cap als motivats per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció (ETOP). «No exigirem a ningú complir l'impossible», va dir, i va recordar que la pròrroga dels ERTO comporta el compromís de mantenir els llocs de treball durant sis mesos des del reinici de l'activitat.

El PP o Vox ho van aprofitar per criticar l'acord de la setmana passada amb EH Bildu per derogar la reforma laboral. En canvi, el diputat dels independentistes bascos Oskar Matute va argumentar que és necessari i va avisar que els ERTO podrien quedar-se en un simple «efecte balsàmic» si quan s'acabi la seva vigència els treballadors es troben «un mercat laboral caïnita». Per part del PP, la diputada María Teresa Angulo va criticar que l'Executiu espanyol «només ho encerta quan rectifica». Va argumentar el sí perquè creu que aquest decret demostra les «falsedats» del Govern espanyol i evidencia que no calia que els ERTO estiguessin vinculats a l'estat d'alarma.