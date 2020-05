El Consell de l'Anoia cedeix l'edifici Campus Motor per trobar-li activitat

Gestió Parcmotor Castellolí SL, empresa gestora de Circuit Parcmotor, ha estat l'adjudicatària de la concessió administrativa per a l'ús del Campus Motor. El Consell Comarcal va posar a concurs públic, el mes de gener, la gestió d'aquesta instal·lació, amb un doble objectiu: per una part dinamitzar aquest espai com un element un element que impulsi la indústria de l'automoció a l'Anoia i, per l'altra, per eliminar la càrrega econòmica que suposa per a la l'entitat.

L'adjudicació, que es va votar en el ple d'ahir, preveu que Circuit Parcmotor en tindrà l'ús durant 20 anys i en pagarà un cànon anual. L'empresa també es compromet a fer una inversió per portar a terme les obres que completin les instal·lacions, ja que en aquests moments el campus té les dues plantes superiors buides i pendents de les tasques d'adequació, que el Consell Comarcal, amb el seu pressupost, no ha pogut afrontar en els darrers anys.

El Consell passarà a ingressar un import anual i, en acabar la concessió, rebrà l'edifici amb una inversió feta per valor d'aproximadament 700.000 euros. La iniciativa suposa un canvi en l'actual model de gestió, i incorpora nous elements que han de fer possibles noves i decidides apostes per l'emprenedoria, per la formació i per aspectes fonamentals a curt termini com el 5G, així com la mobilitat en el futur més immediat.

El conseller del Campus Motor, Jordi Barón, assegura que es tracta d'un «compromís amb el territori» i augura que serà «una aposta decidida que fa Circuit Parcmotor incorporant aquesta instal·lació; una actuació que li permetrà créixer i fixar-se nous reptes i que, al mateix temps, contribuirà a treure el màxim rendiment possible a aquest equipament públic i a obrir noves possibilitats de futur per la comarca amb un retorn d'activitat econòmica».

El Campus Motor Anoia va entrar en funcionament al mes de desembre del 2013. En aquests anys, a banda d'acollir els serveis de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, ja s'hi ha dut a terme una tasca d'acostament de la comarca al sector del motor, que ara es vol multiplicar, amb el nou model de gestió, per aprofitar totes les potencialitats de la instal·lació. Fabricants automobilístics de primer nivell com Seat, Mercedes, Volvo, Honda i Renault, agències d'esdeveniments, organitzacions, institucions i empreses locals hi han celebrat sessions de treball, presentacions i esdeveniments. Ha acollit jornades i trobades especialitzades, s'ha obtingut el suport, entre d'altres, del Clúster de la Indústria de l'Automoció (CIAC) i Clustermoto, i s'han generat aliances amb universitats i centres tècnics de referència. Però el gran repte era tenir activitat i rendibilitat econòmica.