Defensen que l'excés de morts no és atribuïble encara al virus

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va defensar ahir que l'excés de mortalitat produït a l'Estat espanyol des de l'inici de la pandèmia de Covid-19 -que el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat diària (MoMo) fixa en 43.034 morts més dels esperats- no pot ser atribuït directament al coronavirus de moment.

En roda de premsa després de la reunió de Comitè Tècnic de Seguiment del Coronavirus, l'epidemiòleg va assenyalar, d'altra banda, que el retard en la notificació d'aquesta mortalitat, que ha provocat la introducció de 13.250 morts aquest dimecres que s'havien produït durant la fase més dura de la pandèmia, es deu al fet que els registres civils no han pogut atendre el cent per cent de la seva capacitat a causa de les mesures de l'estat d'alarma.

35.500 morts de més

Sobre l'excés de mortalitat, fixat en el 55,2% entre el 13 de març i el 22 de maig, ha comentat que s'ha concentrat principalment en majors de 74 anys, que suposen unes 35.500 morts més de les esperades en aquest període , si es comparen amb les sèries històriques.

Simón va puntualitzar que els morts confirmats amb PCR fins al moment ronden els 28.000, tot i que les xifres del MoMo puguin indicar el contrari. En aquest context, ha explicat que aquests 43.000 morts més de les que s'esperaven es poden deure a diverses raons, i no només a persones que han mort com a conseqüència directa d'una infecció pel virus.

«Una part pot ser per no acudir a temps als hospitals, per patologies que els pacients per por a anar a un hospital no van arribar a temps, o per la saturació dels hospitals s'hagin pensat dues vegades anar per no saturar més. Fins ara no les podem atribuir directament al coronavirus», va assegurar el doctor Simón.

El ministeri de Sanitat xifra en 27.118 el total de morts per coronavirus, segons l'últim balanç d'aquest dimecres. El govern espanyol continua revisant les dades per «corregir» la sèrie històrica i això fa que només sumi un nou mort al total que va comunicar dimarts i especifica que 39 defuncions es van produir en els últims set dies. A Catalunya la xifra de morts que dona l'informe és de 5.583 de les quals 9 amb data de l'última setmana. Pel que fa als casos positius, Sanitat registra un total de 236.769, dels quals 231 són casos diagnosticats el dia previ. En relació amb el total comunicat el dia anterior en són 510 més.

779 han perdut la vida a casa

El departament de Salut de la Generalitat va informar ahir que a Catalunya hi ha hagut 65.402 casos positius de coronavirus.

Des de l'inici de l'epidèmia 4.027 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 187, i s'han donat 37.375 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. A les residències de gent gran, 13.826 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.

Segons la informació declarada per les funeràries, 12.154 persones han mort per la Covid-19 o com a sospitosos de patir-la. D'aquestes, 6.658 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.973 a una residència i 779 al seu domicili.