Demanen 164 anys de presó per una violació en grup a una menor difosa per les xarxes socials

La fiscalia demana 164 i 149 anys de presó per dos joves per participar presumptament en una violació en grup a una menor de 14 anys a Pineda de Mar i difondre'n diversos vídeos a les xarxes socials. A la sessió del judici d'aquest dijous s'ha visionat la declaració de la víctima on explica que després de tenir relacions consentides amb joves de la seva edat, un grup de nois més grans la van portar a una masia abandonada. Allà la van "obligar" a tenir relacions sexuals i va sentir "fàstic" i "por" mentre ho gravaven per difondre-ho a les xarxes socials. Els acusats van declarar dilluns, en la primera sessió del judici, que les relacions van ser consentides i que abans de marxar li van oferir un mòbil per si volia telefonar.