Heura Foods, Idoven i Nantek guanyen els Premis Emprenedor XXI

Les empreses Heura Foods, Idoven, Nantek, Bdeo_app, Saalg Geomechanics i Berdac han guanyat els Premis Emprenedor XXI, impulsats per CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada per a empreses de tecnologia, innovació i els seus inversors, i coatorgats pel ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través d'Enisa. El premi inclou una dotació econòmica de 15.000 euros per a tots els guanyadors i l'accés a un programa internacional d'acompanyament en algun dels principals hubs d'innovació del món, com Silicon Valley o Cambridge.