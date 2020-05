Iglesias considera «uns demòcrates» els Jordis i es declara disposat a negociar amb Puigdemont

Pablo Iglesias durant la Comissió per a la Reconstrucció Econòmica

El vicepresident segon del Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha defensat aquest dijous que l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que compleixen condemna per la seva participació en l'organització del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017, «són uns demòcrates que haurien de formar part del debat polític» sobre Catalunya.

Així ho ha assegurat durant la Comissió per a la Reconstrucció Econòmica i Social d'Espanya després de la Covid-19, en la qual també ha posat de manifest que està disposat a dialogar amb l'expresident català Carles Puigdemont, perquè és el líder d'una formació «que voten molts espanyols».



«Superar des del consens un conflicte polític»

El líder de Podem ha respost així a les qüestions plantejades, d'una banda, pel diputat de Junts Ferran Bel, que li ha demanat l'alliberament de Cuixart i Sànchez, i de l'altra, pel diputat del PP Mario Garcés, que li ha preguntat si estava a favor que Puigdemont comparegui en aquesta comissió –possibilitat que ja ha sigut rebutjada–.

Segons Iglesias, els coneguts com els Jordis són «dos demòcrates que haurien de formar part del debat polític» per poder «superar des del consens i el diàleg un conflicte polític que ha fet molt mal». A més, ha recordat que ell mateix els ha visitat a tots dos a la presó.



«Explorar mecanismes» per a la sortida de presó

Això sí, davant la petició d'alliberament, el vicepresident ha assegurat que «el Govern complirà la llei», que és la que dicten «els tribunals de justícia», agradi més o agradi menys «Però la meva posició, la coneix», ha afirmat Iglesias, que la setmana passada sí que va demanar «explorar mecanismes» que permetin, en el marc de la legalitat, que els polítics catalans condemnats per l'1-O, com Sànchez i Cuixart, surtin de la presó.

Quant a Puigdemont, i la possibilitat que comparegués per videoconferència, que ha sigut rebutjada pel PSOE, el PP, Vox i Ciutadans, però davant la qual Unides Podem s'ha mostrat a favor, Iglesias ha assenyalat que ell està disposat a dialogar «amb qualsevol», ja sigui amb Puigdemont, o fins i tot amb els líders de Vox.



«Disposat a dialogar amb qualsevol»

«¿Sap per què? Perquè Puigdemont és el representant d'una formació que voten molts espanyols i, com que la voten molts espanyols, és un interlocutor. Es pot imaginar l'opinió que tinc d'Iván Espinosa de los Monteros o de Santiago Abascal, però els han votat molts espanyols i, tot i que de vegades sembli que volen donar un cop d'Estat, estic disposat a dialogar amb qualsevol», ha postil·lat.

Aquestes paraules d'Iglesias han provocat l'enuig del portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que després d'haver denunciat que el vicepresident havia «faltat a la veritat» i d'haver demanat sense èxit una rectificació, ha decidit abandonar la comissió. «Tanqui al sortir, senyoria», li ha suggerit Iglesias, amb sorna.



Buscar acords amb formacions d'esquerres

D'altra banda, el vicepresident també ha volgut deixar clar que la seva formació i el Govern continuaran buscant acords amb les formacions polítiques d'esquerres, entre les quals ha ubicat EH Bildu. Així ho ha assegurat en resposta també al diputat del PP Mario Garcés, que ha qüestionat el pacte al qual van arribar la setmana passada per derogar la reforma laboral i ha avisat que el seu grup no acceptarà «que es faci apologia ni constatació de determinades formacions que hagin pogut tenir identitats terroristes».

Referent a això, Iglesias ha demanat el PP «prudència», perquè és «un partit polític fundat per diversos ministres d'una dictadura, que com a tals van cometre crims innobles». Això sí, ha destacat el fet que decidissin seguir un camí diferent, tot i que «amb impunitat absoluta».



«Si algú ha tingut impunitat, han sigut els franquistes»

«En aquest país, si algú ha tingut impunitat, han sigut els franquistes, així que li demano prudència i que no faci viatges inversos», ha advertit, abans d'esmentar en concret l'expresident del PP Manuel Fraga i fundador d'Aliança Popular, i el «viatge que va fer des de posicions d'un ministre d'una dictadura criminal fins a convertir-se en el cap d'un dels partits més importants de la democràcia espanyola».

En aquest punt, Iglesias ha assenyalat que té la sensació que algunes «figures» del PP –de les quals ha exclòs Garcés i la diputada Ana Pastor–, «tenen la temptació de seguir el camí invers i tornar a les posicions que van abandonar», en clara al·lusió a la portaveu parlamentària dels populars, Cayetana Álvarez de Toledo, amb la qual aquest dimecres va tenir un fort enfrontament en el ple, en què la diputada va afirmar que era fill d'«un terrorista».



Solidaritat de la portaveu de Bildu

Iglesias no ha volgut entrar en aquest assumpte, però sí que ha agraït les mostres de «solidaritat» que li han traslladat alguns diputats durant la seva compareixença, com per exemple la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua.

«Que vagi per davant el respecte del nostre grup a persones que com el seu pare es van atrevir a confrontar contra una dictadura franquista que es va carregar la llibertat del nostre poble i dels pobles del país durant 40 anys», ha afirmat Aizpurua.



Recolzament de Rufián

Al seu torn, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, també s'ha solidaritzat amb Iglesias i ha criticat que «els mateixos» que han dit terrorista al seu pare són els que diuen «colpistes» a la seva formació. «Sabem el que hi ha, perquè les dretes, totes les dretes, es creuen que els països són seus», ha afirmat, mentre ha denunciat l'operació de «blanqueig de la corrupció i el feixisme» que estan duent a terme «les dretes», al seu parer.

Per la seva banda, el portaveu de Junts també ha mostrat la seva solidaritat a Iglesias, i el de Compromís, Joan Baldoví, ha volgut expressar la seva «vergonya» per l'«espectacle» que van provocar, al seu parer, alguns membres de la dreta i l'extrema dreta.