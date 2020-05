Igualada adequa l'oferta de casals i activitats d'estiu a les necessitats de seguretat

L'Ajuntament d'Igualada ha redefinit l'oferta de l'estiu pel que fa als nens i joves. Enguany no es farà la Kanya Pirenaica i, en el seu lloc, el Consell Esportiu de l'Anoia organitza la Kanya a les Comes, un casal lúdic destinat a infants i adolescents d'entre 6 i 16 anys. Per als nens i nenes de 3 a 12 anys, el departament d'Infància de l'Ajuntament organitza l'Estiuet, un espai on els infants podran gaudir d'activitats de lleure que també els poden ajudar en el seu desenvolupament personal.

Per raons de seguretat i seguint la recomanació del document marc elaborat per la Generalitat de Catalunya, es facilita la proximitat del casal al domicili familiar per evitar desplaçaments llargs i s'amplia dels 2 habituals a 6 els centre públics on es desenvoluparà l'Estiuet, un per cada districte de la ciutat.

Pel que fa a l'Esportiueig, organitzat pel Servei d'Esports al poliesportiu de les Comes i que inclou la pràctica de diferents esports de manera lúdica i recreativa, aquest any es realitzaran rotacions diàries d'esports adaptats al protocol PROCICAT: hi haurà tennis de taula, ultimate, bàdminton, atletisme, activitats amb rodes, balls moderns, marxa nòrdica, joc i esport adaptat, cursa d'orientació, beisbol i pales.