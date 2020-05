L'ACEB impulsa una xarxa d'empreses de suport en la lluita contra la Covid-19

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha impulsat una xarxa d'empreses de suport en la lluita contra la Covid-19 que recull iniciatives que s'estan duent a terme actualment a la comarca quant a la fabricació de material de protecció. L'objectiu d'aquesta plataforma és posar en contacte empreses que fabriquen i distribueixen aquest tipus de material amb les que en necessiten. Actualment 26 empreses de diferents sectors ja formen part d'aquesta xarxa.

Entre els productes o serveis a la xarxa hi ha mampares de metacrilat de protecció, mascaretes, pantalles de protecció facial, vinils laminats per mantenir la distància de seguretat, càmeres i termòmetres de control de temperatura corporal, cortines enrotllables de protecció transparents o desinfecció de cotxes.

L'associació assegura que ja s'han venut més de 120 mampares de metacrilat i 200 de vidre al Berguedà, al Bages, el Vallès Oriental, així com altres punts de Catalunya i també Andorra. Quant a les mascaretes, tant de quirúrgiques com d'higièniques, se n'han venut més de 28.500 unitats al Berguedà i el Bages. Un altre producte amb molta demanda és el gel hidroalcohòlic utilitzat per a la neteja i desinfecció de les mans, i se n'han venut 450 litres al Berguedà. De fet, també ha tingut molt bona resposta el dispensador de gel hidroalcohòlic, del qual se n'han distribuït més de 900 per tot Espanya, França, Bèlgica i també Egipte. El 75% de les empreses considera que la plataforma els ha ajudat a incrementar les vendes, segons l'ACEB.