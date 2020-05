Solsona quadruplica la superfície del mercat per acollir totes les parades

L'Ajuntament de Solsona preveu que a partir d'aquest divendres tornin al mercat setmanal la majoria de parades habituals. Per tal de respectar les mesures de seguretat sanitària, es quadruplica la superfície total del mercat i s'estén a la plaça del Camp i l'avinguda del Cardenal Tarancón, zones que s'afegeixen als indrets habituals del nucli antic, el portal del Castell i el passeig del Pare Claret. Això comporta la reordenació del recinte.

Un total de 60 parades configuren el mercat ambulant del divendres a Solsona. Dues de les d'alimentació del nucli antic pugen a l'àmbit del passeig. A l'avinguda del Cardenal Tarancón se n'hi ubicaran nou de confecció i calçat i a la plaça del Camp, una dotzena de confecció, calçat, bijuteria, roba interior i flors. Al costat dret del passeig hi ha l'espai previst per a una quinzena de parades de confecció, roba de la llar, bijuteria, joguines i herboristeria, mentre que el costat esquerre està reservat per a una dotzena de marxants d'alimentació i confecció.

Segons expliquen responsables de l'Agència de Desenvolupament Local, la setmana passada, quan ja s'estava en la fase 1, van tornar al mercat el 60 % de parades habituals, un volum que és previst que augmenti aquest divendres. La normativa per als mercats ambulants durant la desescalada obliga a mantenir una distància lateral de dos metres entre parades i de sis metres al davant.