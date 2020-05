Vueling recupera 72 rutes des de l'aeroport del Prat a partir de finals de juny

La companyia Vueling ha anunciat aquest dijous que recuperarà fins a 72 rutes directes a destins de l'Estat i internacionals com França, Itàlia, Regne Unit, Portugal, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Suïssa i Països Nòrdics. Els trajectes començaran entre finals de juny i principis de juliol, segons ha explicat l'aerolínia en un comunicat. En total, Vueling posarà en marxa fins a 180 rutes arreu de l'Estat i la resta d'Europa, xifra que suposa uns 2.000 vols setmanals. Primer s'operaran els vols domèstics, no només des de Barcelona sinó també des de les bases de Sevilla, Màlaga, Alacant, Bilbao, Mallorca, Eivissa, Gran Canària i Tenerife.

La companyia també reiniciarà la seva operativa als aeroports de Santiago, la Corunya, Vigo, Astúries, Sant Sebastià, Madrid, Saragossa, Valladolid, Menorca, València, Granada, Almeria, Jerez, Fuerteventura, Lanzarote i La Palma.

Pel que fa en l'àmbit internacional, l'aerolínia reprendrà la seva activitat des de Roma i Paris, dues capitals on també hi té base. En una primera fase, s'operaran deu vols des de la capital italiana i quinze des de la capital francesa, tot i que està pendent de la decisió de l'obertura d'Orly.

Vueling ha avisat que l'operativa s'iniciaria de forma esglaonada, molt per sota de l'oferta habitual en aquests mesos respecte altres anys. El restabliment de les rutes també anirà lligat a les restriccions de vol dins d'Europa i adaptat a les normes de l'EASA.

Per la seva banda, Iberia, que com Vueling pertany al grup IAG, té previst començar a la seva activitat de nou a partir de l dia 1 de juliol. Ho farà també de forma progressiva i amb vols de curt i mig radi, mentre que els de llarga distància es reprendran "quan la situació ho permeti". Al mes de juny, la companyia mantindrà una programació similar a la del juny, amb una mínima connectivitat per als qui hagin de viatjar per una motiu de fra major a Canàries, Balears, Barcelona, Bilbao, Astúries, Galícia, Londres i Paris.

En un principi, els avions s'ompliran a un 21% de la seva capacitat per als vols de curt i mig radi amb la possibilitat d'augmentar el percentatge fins a un 35%.