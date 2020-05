Els bisbes demanen que no es retirin els concerts a les escoles que segreguen

Els bisbes catalans van demanar ahir al departament d'Educació que reconsideri la decisió de retirar el concert a les escoles que segreguen per sexe. La Conferència Episcopal Tarraconense (CET) va expressar en la seva darrera reunió la seva «preocupació» per aquesta decisió i va expressar el desig «que sigui respectada la llibertat d'educació i el dret dels pares a triar el centre educatiu per als seus fils».

A més, va reivindicar «que es consideri l'escola concertada com a part del servei educatiu de Catalunya, tal com indica la Llei d'Educació de Catalunya».